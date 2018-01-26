Президент Узбекистана поставил задачи по увеличению запасов углеводородов на 2018 год

CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте под председательством президента Шавката Мирзиёева 25 января состоялось совещание, посвященное эффективности проводимых в системе акционерного общества "Узбекнефтегаз" геолого-разведочных работ и добычи, состоянию обеспечения внутреннего спроса на горюче-смазочные материалы, задачам отрасли на перспективу.

Как сообщалось на заседании, в 2017 году было достигнуто выполнение прогноза по добыче нефти и газового конденсата, производству сжиженного газа. Однако за минувшие годы в отрасли накопилось множество проблем.

Прогноз по добыче природного газа и производству нефтяной продукции на 2017 год не был выполнен вследствие отсутствия должного роста запасов. Прогноз по объемам буровых работ в процессе геологоразведки выполнен на 77 процентов. Выполнение этих работ в полном объеме позволило бы обеспечить прирост запасов. Прогноз по эксплуатационным буровым работам выполнен всего на 49 процентов, прогноз по количеству скважин, строительство которых завершено, – на 53 процента.

Президент страны, критически анализируя эти и другие недостатки, определил важные задачи по увеличению запасов и добычи углеводородов.

Отмечалось, что в 2018 году за счет открытия новых месторождений согласно Государственной программе геолого-разведочных работ необходимо увеличить объем запасов природного газа на 57 миллиардов кубометров, запасов нефти и конденсата – на 3,6 миллиона тонн.

В текущем году для обеспечения добычи 63 миллиардов кубометров природного газа, 3 миллионов тонн нефти и конденсата следует завершить строительство 255 новых скважин и 26 новых технологических объектов, капитально отремонтировать 76 скважин.

Подвергнуты критике физический износ газораспределительной системы и допускаемые потери при доставке газа потребителям. Даны поручения по развитию газораспределительных систем высокого и среднего давления в сотрудничестве с иностранными компаниями, переводу автотранспортных средств на газовое топливо.

АО "Узбекнефтегаз" планирует реализовать 24 инвестиционных проекта на $2 миллиарда 756 миллионов долларов.