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  26 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Избран президент Академии наук Туркменистана

CA-NEWS (TM) - На собрании представителей туркменской науки 17 членов Академии наук единогласно отдали свои голоса за избрание президентом АН Туркменистана Сапардурды Тойлыева, сообщает пресс-служба главы государства.

«Президент Туркменистана подписал Постановление, утвердив решение Общего собрания Академии наук Туркменистана от 25 января 2018 года об избрании Тойлыева Сапардурды президентом Академии наук Туркменистана», - говорится в сообщении.

Утвердив это решение собрания АН Туркменистана президент Гурбангулы Бердымухамедов подписал Указ, освободив Тойлыева от должности заместителя председателя правительства в связи с переходом на другую работу, а также Постановление об его освобождении от должности председателя Чрезвычайной комиссии Туркменистана по борьбе с распространением болезней, отмечается в тексте.

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