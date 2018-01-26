В Душанбе обсудили казахстанский опыт по реализации дуального обучения

CA-NEWS (TJ) - Международная конференция на тему «Казахстанский опыт по реализации дуального обучения — возможности для сотрудничества между Таджикистаном и Казахстаном» прошла сегодня, 25 января в гостинице «Шератон» в Душанбе.

Конференцию организовали министерство образования и науки Республики Таджикистан, министерство труда, миграции и занятости населения РТ в сотрудничестве с региональной программой «Минеральные ресурсы для развития» Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ).

В ней приняли участие ведущие специалисты ряда заинтересованных министерств и ведомств Таджикистана и Казахстана, представители частного сектора, партнёры по развитию, а также эксперты.

Вопрос подготовки квалифицированных кадров является одним из ключевых аспектов реализации региональной программы «Минеральные ресурсы для развития в Центральной Азии», осуществляемой с 2012 года, было отмечено участниками конференции.

Дуальное обучение — это такой вид обучения, при котором теоретическая часть подготовки проходит на базе образовательной организации, а практическая — на рабочем месте.

Предприятия делают заказ образовательным учреждениям на конкретное количество специалистов, работодатели принимают участие в составлении учебной программы. Студенты проходят практику на предприятии без отрыва от учебы, сообщает Авеста.

В дуальной системе обучения усиливается и качественно меняется роль работодателя. На территории предприятия создаются учебные рабочие места для студентов, которые могут отличаться от обычного рабочего места наличием виртуального симуляционного оборудования.

Важнейший компонент — наличие подготовленных кадров, которые выступают в качестве наставников.