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  26 января 2018
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Казахстанский фигурист Д.Тен занял 11 место в короткой программе чемпионата Четырех континентов в Тайбэе

CA-NEWS (KZ) - Казахстанский фигурист Денис Тен стартовал в чемпионате Четырех континентов, который проходит в Тайбэе (Китай).

Как сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета, он занял 11 место в короткой программе, набрав 75.3 балла. Победителем стал японец Шома Уно (100.49), вторым - китаец Боянг Цзинь (100.17). Тройку замкнул другой представитель Японии Кэйдзи Танака (90.68).

Также на соревнованиях Казахстан представлял Абзал Ракимгалиев. 25-летний фигурист закончил программу на 21 месте - 60.77.

«Это было достойное выступление, поскольку у меня не было возможности хорошо тренироваться на льду. Это было репетицией перед Олимпийскими играми, и я доволен. Хотя я был достаточно серьезно травмирован, я нашел способ преодолеть трудности. Сделаю все возможное послезавтра во время произвольной программы», - цитирует Д.Тена официальный сайт Международного союза конькобежцев ISU.

Фигурист является бронзовым призером Олимпиады-2014 в Сочи.

Произвольная программа чемпионата Четырех континентов пройдет в субботу, 27 января.

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