В Индии проходят массовые протесты из-за фильма об индуистской царице и султане-мусульманине (фото)

CA-NEWS (CA) - В Индии повышены меры безопасности в связи с выходом в прокат болливудского фильма «Падмавати», массовые протесты против которого продолжаются уже несколько месяцев. Демонстранты поджигали автомашины и нападали на кинотеатры, требуя запретить фильм, сообщает Би-би-си.

Консервативные индуистские организации утверждают, что фильм оскорбляет их чувства, поскольку в нем рассказывается о любви индуистской царицы и султана-мусульманина.

Беспорядки вспыхнули в Мумбаи, где находится Болливуд, а также в других индийских штатах. В результате премьера фильма, которая была изначально запланирована на 1 декабря, была отложена на два месяца.

Как сообщает Hindustan Times полиция задержала уже более 100 демонстрантов. По данным газеты, только в Мумбаи, где находятся киностудии Болливуда, были задержаны около 100 человек. Около 30 человек задержаны в северных индийских штатах Раджастхан, Харьяна, Уттар-Прадеш и Уттаракханд, где проживает большое число раджпутов. Именно эта этно-сословная группа возмутилась выходом фильма.

Протестующие перекрывают дороги, забрасывают камнями машины и магазины, жгут покрышки. В городе Гургаоне демонстранты закидали камнями и подожгли школьный автобус, однако пострадавших среди детей удалось избежать.

Верховный суд отклонил иск четырех штатов, призвавших к запрету фильма по соображениям безопасности, подчеркнув, что обеспечение правопорядка - обязанность администраций штатов.

В трех из четырех штатов правит националистическая «Бхаратия джаната парти».

Картина снята по эпосу XVI века, который повествует о царице Рани Падмини (Падмавати).

По легенде, чтобы заполучить сингальскую принцессу Падмавати, правивший в XIV веке султан Дели Ала ад-дин Хилджи напал на раджпутское государство ее супруга Ратана Сены. Мусульманский правитель успешно подавил силы Ратана Сены, но не смог добиться цели - Падмавати сожгла себя, чтобы не попасть в его руки.

Раджпуты - этно-сословная группа в Пакистане и северной Индии, их численность сейчас - около 17 млн человек.

