В Узбекистане погиб годовалый ребенок, провалившись в выгребную яму
- Узбекистан, происшествия
- 11:08, 26 января 2018
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CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте 23 января на территории Шайхонтохурского района столицы погиб годовалый ребенок, провалившись в выгребную яму туалета в частном доме, сообщает UzNews.uz.
По данным РУВД Шайхонтохурского района, трагический случай произошёл из-за невнимательности матери, которая на тот момент подметала двор. По неосторожности ребенок, 2016 года рождения, упал в выгребную яму туалета.
В результате, 17-месячный малыш скончался до прихода врачей.
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