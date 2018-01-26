В Узбекистане погиб годовалый ребенок, провалившись в выгребную яму

CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте 23 января на территории Шайхонтохурского района столицы погиб годовалый ребенок, провалившись в выгребную яму туалета в частном доме, сообщает UzNews.uz.

По данным РУВД Шайхонтохурского района, трагический случай произошёл из-за невнимательности матери, которая на тот момент подметала двор. По неосторожности ребенок, 2016 года рождения, упал в выгребную яму туалета.



В результате, 17-месячный малыш скончался до прихода врачей.