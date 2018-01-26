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  26 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Нацбанк Казахстана взял под контроль деятельность коллекторских контор

CA-NEWS (KZ) - Нацбанк Казахстана взял под контроль деятельность 65 коллекторских агентств, сообщает пресс-служба финрегулятора.

Напомним, в июне 2017 года в Казахстане был принят закон о коллекторской деятельности, который регулирует действия контор, взыскивающих деньги с должников банков и микрокредитных организаций.

Всем коллекторским агентствам был дан шестимесячный срок, до декабря 2017 года, чтобы пройти перерегистрацию в Минюсте и встать на учет в Нацбанке.

"По состоянию на 18 января 2018 года учетную регистрацию в Национальном банке прошли 65 коллекторских агентств, информация о которых содержится в реестре коллекторских агентств, размещенном на сайте Нацбанка", — говорится в сообщении.

Финрегулятор подчеркивает, что 3 декабря 2017 года договорные отношения банков второго уровня и микрофинансовых организаций с коллекторскими компаниями, не прошедшими процедуру учетной регистрации в Нацбанке, должны быть прекращены.

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