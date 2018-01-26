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  26 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Таджикистан и Лига Арабских стран намерены создать совместный Деловой Совет

CA-NEWS (TJ) - Таджикистан и Лига Арабских стран намерены создать совместный Деловой Совет, такое решение было принято по итогам встречи председателя Торгово-промышленной палаты РТ Шарифа Саид с генеральным секретарем Совета Арабской экономической группы Лиги Арабских Стран в Душанбе 23 января, сообщает портал ENT.tj.

На встрече обсуждена возможность участия представителей частного сектора Арабских стран в финансировании и участии в реализации гидроэнергетических проектов.

Г-н Мухаммед Мухаммед Ал Рабиа и доктор Ахмед Ал. Судаин подтвердили заинтересованность развивать взаимодействие с частным сектором Таджикистана.

Стороны намерены в ближайшем будущем подписать соглашения о создание Делового Совета между ТПП Таджикистана и Советом Арабской экономической группы Лиги Арабских Стран.

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