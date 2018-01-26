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  26 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Монголии будет улучшена сфера защиты авторских прав

CA-NEWS (MNG) - Федерация по защите интеллектуальной собственности (ФЗИС) и Федерация по защите монгольского кино и экранного произведения (ФЗМКЭП) 19 января подписали Меморандум о сотрудничестве, сообщает Монцамэ.

Настоящий Меморандум является основой процесса совместного проведения различных мероприятий двух Федераций, и содействует защите интеллектуальной собственности и авторского права в Монголии для улучшения правовой среды и создания эффективной системы, организации совместных мероприятий по борьбе с нарушением авторских прав и обмену опытом и информацией, а также для повышения осведомленности и понятия общественности.

«Мы объединяем наши усилия для взаимной поддержки и сотрудничества в области защиты интеллектуальной собственности и авторского права», - отметили исполнительный директор ФЗИС У.Тамир и глава ФЗМКЭП, заслуженный деятель искусств Д.Сумхуу.

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