В Дашогузе за четыре дня на 20% подорожали продукты питания

CA-NEWS (TM) - На севере Туркменистана в Дашогузе в среднем на 20% подорожали продукты питания. По сообщениям источников туркменской службы радио «Азатлык» в регионе, резкое подорожание продуктов наблюдается в течение четырех дней.

«Товары, которые еще в воскресение стоили 3 маната (3,1 манат за $1 по госкурсу), сегодня продают за 4 маната. Килограмм картошки раньше стоил 3.5 маната, а сегодня 4 маната. Яблоки за 3 маната теперь можно купить за 4. Конфеты, которые стоили 4 маната продают по 17 манатов за килограмм. И это самые дешевые продукты», - сообщил источник, беседовавший на условиях анонимности. По его словам, новые цены для подавляющего большинства жителей не по-карману, среди местного населения много безработных.

Вместе с тем, как сообщают корреспонденты, в Ашхабаде​ наблюдается снижение цен на некоторые продукты и товары, в том числе муку высшего сорта производства Казахстана и России, фруктовые соки, а также елочные игрушки.

Предыдущее резкое подорожание продовольствия в Туркменистане наблюдалось накануне нового года. Тогда на рынках страны подорожали почти все продукты питания и хозтовары, мука, сахар и растительное масло неоднократно исчезали с прилавков. В течение декабря хлеб подорожал на 50%.

В начале декабря сообщалось о дефиците муки в нескольких областях страны. Источники в Марыйской и Ахальской областях сообщали, что наряду с дефицитом продукта, цена муки высшего сорта выросла более чем в два раза.

В свою очередь власти Туркменистана отчитались об обеспечении продовольственного изобилия в стране, была создана специальная комиссия по обеспечению продовольственной безопасности.