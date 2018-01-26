Всемирный банк профинансирует модернизацию системы отопления в пяти городах Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - Совет директоров Всемирного банка одобрил финансирование проекта «Повышение энергоэффективности и модернизация централизованного теплоснабжения» в размере $140 млн, реализуемого в пяти городах Узбекистана.

Как сообщили в представительстве ВБ в Ташкенте, проект направлен на решение проблем в сфере теплоснабжения путем внедрения современной модели централизованного отопления, которая будет впервые применена в Узбекистане. Услуги отопления и горячего водоснабжения улучшатся для более 240 тысяч жителей многоквартирных домов в Андижане, Бухаре, Чирчике, Самарканде и Ташкенте (Сергелийский район), которые уже подключены или планируется подключить к системе теплоснабжения.

Проект также предусматривает выделение средств на модернизацию инфраструктуры централизованного теплоснабжения, расширение ее потенциала, а также улучшение нормативно-правовой базы, чтобы обеспечить более эффективную и устойчивую работу предприятий сектора в названных городах.

В результате реализации проекта ожидается переход с отопления с использованием электричества, ныне широко используемого домохозяйствами, на централизованное теплоснабжение. Это поможет решить проблемы перегрузок на электросетях и, соответственно, снизить технические потери, количество аварий и отключений электроэнергии.

Как ожидается, за счет модернизации сектора будет обеспечено сокращение потребления электроэнергии и природного газа, что в свою очередь приведет к снижению уровня загрязнения воздуха и выбросов парниковых газов в пяти городах.