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  26 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане в 2017 году у граждан выкуплено около 40 тыс. старых машин за $17,34 млн, - Минэнерго

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане у граждан в 2017 году выкуплено около 40 тыс. старых машин. Об этом 26 января на пресс-конференции в правительстве РК сообщил вице-министр энергетики Гани Садибеков.

По его словам, в результате этой акции население получило 5,6 млрд тенге ($17,34 млн).

«Прием на утилизацию и выплата компенсации имеют положительные отзывы. Это позволяет обновлять автомобильный парк страны. Утилизация старых автомобилей производится на новом заводе в Караганде мощностью 50 тыс. автомобилей в год. Завод в прошлом году презентовали. Завод включает полный цикл утилизации отходов, начиная от доставки на завод, заканчивая получением сплавов черных металлов, синтезом газа. Тем самым мы вовлекаем вторсырье в экономику», - сказал замглавы ведомства.

Отвечая на вопросы, он сообщил, что размер компенсации зависит от класса автомобиля и его комплектации: легковая машина с полной комплектацией стоит 50 тыс. тенге, максимум сумма составляет 150 тыс. тенге.

Г.Садибеков добавил, что в прошлом году мусороперерабатывающий завод переработал 136 тыс. тонн отходов. Размер выплаты переработчикам составил более 5 млрд тенге. «Изготовлено большое количество контейнеров для сбора ртутьсодержащих ламп и батареек. Они были переданы акиматов», - рассказал вице-министр.

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