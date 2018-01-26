В Таджикистане в отношении сотрудников банков возбуждено свыше 300 уголовных дел

CA-NEWS (TJ) - Свыше 300 уголовных дел возбуждено в отношении банковских служащих в Таджикистане по факту злоупотребления должностными полномочиями, в том числе за хищение депозитов. Об этом сообщил журналистам сегодня на пресс-конференции генеральный прокурор Таджикистана Юсуф Рахмон.

По его словам, в результате проверок банкам из непогашенных кредитов было возвращено в виде имущества и денежных средств 1 млрд. 350 млн. сомони ($153 млн.). Эти средства возвращены с целью погашения депозитов и вкладов населения.

На вопрос возможно возбуждение уголовных дел в отношении руководителей проблемных банков в том числе, «Агроинвестбанка» и «Таджиксодиротбанка» за не возврат денег вкладчиков банков по статье «мошенничество», Юсуф Рахмон отметил, что сперва нужно доказать факт мошенничества. В случае не погашения депозита со стороны банков, граждане могут решить данный вопрос в судебном порядке.

Напомним, что ситуация в банковской сфере Таджикистана усложнилась с конца 2015 начала 2016 годов. Кризисная ситуация сложилась в четырех коммерческих банках республики – «Таджиксодиротбонке», «Агроивестбонке», «Фононбонке» и «Таджпромбонке». В результате, два банка «Таджпромбонк» и «Фононбонк» обанкротились, в настоящее время идет процесс их ликвидации.

Два системообразующих банка «Точиксодиротбонк» и «Агроинвестбонк» находились на грани банкротства, однако правительство спасло эти банки, выделив им финансовые средства, но все же проблемы с возвращением вкладов населения в указанных банках существуют.

В своем ежегодном Послании к парламенту страны глава государства поручил правительству в кратчайшие сроки подготовить план мероприятий по оздоровлению деятельности акционерных обществ «Точиксодиротбонк» и «Агроинвестбонк».

В конце ноября глава Национального банка Таджикистана Джамшед Нурмахмадзода отчитался в парламенте по ситуации в банковской сфере республики, в частности о работе с вкладчиками двух «проблемных» банков «Агроинвестбонка» и «Тоджиксодиротбонка».

Нурмахмадзода сообщил, что для возвращения банковских долгов работает постоянно действующий штаб, куда также входят представители правоохранительных органов. Таким образом, «Агроинвестбонку» удалось вернуть 240 млн. сомони.

В свою очередь спикер нижней палаты парламента Таджикистана Шукурджон Зухуров заявил, что оба банка погасили перед вкладчиками лишь небольшую сумму долга.

«Это лишь отчетность по двум банкам. По «Фононбонку» и «Таджпромбонку» информации нет. Было бы лучше собрать полную информацию о ситуации в банках страны. Необходимо как можно скорее вернуть деньги вкладчиков», – отметил тогда Ш.Зухуров.