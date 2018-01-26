Минэнерго Казахстана в 2018 году планирует ввести в эксплуатацию 7 мусоросортировочных линий и 5 перерабатывающих объектов

CA-NEWS (KZ) - Министерство энергетики в 2018 году планирует ввести в эксплуатацию 7 мусоросортировочных линий и 5 перерабатывающих объектов в Казахстане. Об этом 26 января на пресс-конференции в правительстве РК сообщил вице-министр Гани Садибеков.

По его словам, в настоящее время раздельный сбор отходов введен в 40 населенных пунктах Казахстана, сортировка – в 19. Функционируют более 130 предприятий по сбору и сортировке, переработке отходов, выпускающих более 20 видов продукции: люки, черепица, бумажные, картонные изделия и стеклотара.

«В 2018 году планируется ввести в эксплуатацию сортировочные линии в 7 населенных пунктах и 5 объектов по переработке в разных гороха страны», - сказал замглавы ведомства.