Проекты по борьбе со смогом в столице Монголии на $500 млн будут конкретизированы в марте

CA-NEWS (MNG) - В рамках официального визита премьер-министра Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха в Южную Корею был подписан соглашение о получении льготного кредита в размере $700 млн, сообщает Монцамэ.

Согласно данному соглашению стороны договорились выделить сумму $500 млн из льготного кредита на проекты по сокращению уровня загрязнения атмосферного воздуха и окружающей среды.

«Стороны будут решать вопрос о конкретизации проектов, на которые будут выделены средства финансирования, на межправительственном заседании Монголии и Южной Кореи в марте», - сообщил Министр туризма и окружающей среды.

В Улан-Баторе уровень загрязнения воздуха достигает критических значений. Уровень твёрдых частиц в воздухе, который является наиболее опасным для здоровья в 17 раз превышает установленный ВОЗ безопасный уровень.

В Монголии, зима длится приблизительно 6 месяцев. Более 800 тыс. жителей зимой жгут уголь, пластиковые бутылки, старые автомобильные шины, чтобы поддерживать тепло в доме и готовить пищу.

Ранее, правительство Монголии сделало бесплатным ночной тариф на электроэнергию в Улан-Баторе для снижения смога. В первую очередь тариф на электроэнергию станет бесплатным для более 146 тысяч жителей, проживающих в жилых районах столицы.