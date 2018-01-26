Россия на два месяца вводит ограничения для въезда граждан Таджикистана

CA-NEWS (TJ) - Россия в преддверии чемпионата мира по футболу, который пройдет с 14 июня по 15 июля на стадионах одиннадцати российских городов, вводит ограничения для въезда граждан Таджикистана в эти мегаполисы на период с 25 мая по 25 июля, сообщает Министерство труда, миграции и занятости населения Таджикистана.

"Министерство труда, миграции и занятости населения Таджикистана просит граждан страны, по мере возможности, воздержатся от поездок в ряд российских городов на время проведения ЧМ-2018 по футболу", — говорится в сообщении ведомства.

В указанный период граждане Таджикистана, прибывшие в такие города, как Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Екатеринбург, Казань, Калининград, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Саранск и Сочи, обязаны в течение одних суток встать на миграционный учет.

«Данное требование распространяется не только для граждан Таджикистана, но и для всех иностранцев, прибывающих в вышеназванные города России, и направлены на обеспечение безопасности ЧМ_2018», - отмечают в Минтруда Таджикистана.

Чемпионат мира по футболу 2018 года — 21-й чемпионат мира по футболу ФИФА, финальная часть которого пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах России. Кроме того, на чемпионате впервые будет использована система видео повторов.