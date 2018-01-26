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  27 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Алматы за год полиция ликвидировала более 150 секс-притонов

CA-NEWS (KZ) - Полиция Алматы в 2017 году ликвидировала более 150 секс-притонов.

Также, по данным Департамента внутренних дел города, сотрудники раскрыли 1 факт торговли людьми и 8 фактов похищения человека, выявили 37 фактов сводничества, 19 преступных эпизодов вовлечения в занятие проституцией, в двух случаях жертвой преступников были несовершеннолетние девушки.

«За предоставление помещений для занятий проституцией или сводничества к административной ответственности привлечено 169 человек, а за приставание в общественных местах - 238 лиц, оказывающих интимные услуги», - рассказал начальник Управления по борьбе с организованной преступностью ДВД Алматы Берик Абильбеков.

Двое молодых мужчин привлечены к уголовной ответственности за вовлечение 17-летней девушки в занятие проституцией, добавили в полиции.

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