В Швейцарии выяснили имя мумии XVIII века

CA-NEWS (CA) - Ученые в швейцарском городе Базель наконец разгадали загадку мумифицированных останков женщины, найденных в 1975 году во время реставрации церкви Барфюсер, и сделали при этом неожиданное открытие. Оказалось, что эта женщина была прабабкой в седьмом колене нынешнего министра иностранных дел Британии Бориса Джонсона, сообщает Би-би-си.

Все факты и ранее указывали на то, что это была обеспеченная особа: она была захоронена напротив алтаря в богатой одежде и, по всем признакам, жила в достатке.

Но как ее звали, когда и как она умерла - это было покрыто мраком.

Отравление ртутью

Надгробного камня у ее могилы не было, однако первоначальный анализ древесины гроба указал на XVI век.

Был еще один ключ к разгадке тайны: все ее тело было пропитано ртутью, большими дозами которой с конца XV века и вплоть до XIX обычно лечили сифилис. Являясь крайне токсичным веществом, ртуть скорее убивала, чем лечила, но именно ее присутствие в организме женщины помогло сохранить останки.

Однако кем она была при жизни, так и не было известно.

Базель в XVI-XVII вв. был обеспеченным торговым городом, а его порт на Рейне уже в то время служил основным транспортным узлом для переправки товаров по всей Европе, и таким он остается и сегодня.

Местным историкам было известно, что членов зажиточных семей Базеля принято было хоронить либо в церкви Барфюсер, либо на церковном кладбище: о некоторых из них есть записи в церковных книгах, у других - четко надписанные надгробья.

Однако у этой женской мумии не было ничего. И только в 2017 году выяснилось, что ее уже однажды находили и прежде, а именно, в 1843 году.

Записи, относившиеся к XIX веку, навели историков на мысль о том, что мумия принадлежала к известной в Базеле семье Бишофф.

Анализ ДНК

С использованием новейшей технологии базельские ученые смогли извлечь ДНК из большого пальца ноги мумии.

А затем другая группа ученых, работавшая независимо, сравнила эти образцы с ДНК ныне живущих потомков семьи Бишофф.

Результат с 99,8% вероятностью показал, что все нынешние потомки этой семьи, как и мумия, являются родственниками друг друга по материнской линии.

Таким образом ученые и историки пришли к общему мнению: мумия - это не кто иной, как Анна Катарина Бишофф, родившаяся в Базеле в 1719 году и умершая там же в 1787-м.

Прославленные потомки

Как только было установлено ее имя, стало возможным - с помощью хорошо сохранившихся в случаях с богатыми семьями записях о рождениях, заключениях брака и смертях, - проследить полную генеалогию Анны Катарины.

У нее было семеро детей, однако только двое дожили до зрелого возраста, причем ее дочь Анна вышла замуж за некоего Кристиана Хуберта Барона Пфеффеля фон Кригельштайна.

Пять поколений спустя Мария Луиза фон Пфеффель выходит замуж за некоего Стенли Фреда Уильямса.

Их дочь Ивонн выходит замуж за Османа Уилфрида Джонсона Кемаля... а их сын, Стенли Джонсон, является отцом министра иностранных дел (и бывшего мэра Лондона) Бориса Джонсона.

Джонсон еще никак не прокомментировал это открытие, однако он, без сомнения, знает о своих предках по линии фон Пфеффель, поскольку, будучи несколько лет назад участником документального сериала Би-би-си "Who Do You Think You Are?", он отозвался о них как о "богатых бездельниках".

А что же сама Анна Катарина? Действительно ли она, как выразился ее правнук в седьмом поколении, "вела беспечную жизнь домохозяйки"?

Она вышла замуж за священника и большую часть своей взрослой жизни прожила в Страсбурге. Именно там, как полагают, она могла заразиться сифилисом, когда ухаживала за пациентами, страдавшими венерическими заболеваниями.

Со смертью мужа она вернулась в свой родной Базель и, по-видимому, прошла интесивный курс лечения ртутью в надежде выздороветь.

Но это не помогло: ученые полагают, что именно от ртутного отравления Анна Катарина и скончалась. Однако ртуть помогла сохранить ее останки, а это, в свою очередь, позволило ученым установить как ее происхождение, так и ее именитых потомков.