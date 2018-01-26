Пресс-секретарь главы Ферганской области Шухрата Ганиева попытался оправдать его оскорбления

CA-NEWS (UZ) - Пресс-секретарь главы Ферганской области Шухрата Ганиева Абдулазизхон Абдасов попытался оправдать оскорбления хокима, направленные на земляков, которых он обвинил в том, что они опозорили область, уехав на автобусе, сгоревшем на трассе в Актобе (Казахстан). Об этом сообщает uznews.uz.

"Как простой гражданин и пресс-секретарь Ферганской области хочу сделать следующее заявление. Шухрат Ганиев был очень огорчен произошедшим трагическим событием в Актюбинске. Всех жертв страшного ДТП он воспринимал как своих собственных детей и чувствовал себя виновным за произошедшее событие," - отметил пресс-секретарь хокима.

Далее Абдулазизхон Абдасов попытался доказать, что жители Ташлакского района соответствуют тому, что было про них сказано.

"Мужчины занимаются многоженством, бросают матерей и не платят алименты, оставляя детей сиротами при живых отцах! Кто скажет про них что-то хорошее?"- задается вопросом Абдасов.

Пресс-секретарь Ферганской области отметил, что у медали есть две стороны и призвал журналистов не нагнетать ситуацию.

Напомним, что на днях в интернете распространилась аудиозапись, на которой, глава Ферганской области Шухрат Ганиев называет "ублюдками" тех, кто "опозорил" область на всю страну. Глава области так прокомментировал гибель узбекистанцев в автобусе в Казахстане, среди которых оказались и жители Ташлакского района Ферганской области.