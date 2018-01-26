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  27 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Пресс-секретарь главы Ферганской области Шухрата Ганиева попытался оправдать его оскорбления
Предыстория: Глава Ферганы, комментируя гибель узбекистанцев в автобусе в Казахстане, заявил, что власти и жители района не смогли удержать молодежь и тем самым «опозорили регион» (аудио)

CA-NEWS (UZ) - Пресс-секретарь главы Ферганской области Шухрата Ганиева Абдулазизхон Абдасов попытался оправдать оскорбления хокима, направленные на земляков, которых он обвинил в том, что они опозорили область, уехав на автобусе, сгоревшем на трассе в Актобе (Казахстан). Об этом сообщает uznews.uz.

"Как простой гражданин и пресс-секретарь Ферганской области хочу сделать следующее заявление. Шухрат Ганиев был очень огорчен произошедшим трагическим событием в Актюбинске. Всех жертв страшного ДТП он воспринимал как своих собственных детей и чувствовал себя виновным за произошедшее событие," - отметил пресс-секретарь хокима.

Далее Абдулазизхон Абдасов попытался доказать, что жители Ташлакского района соответствуют тому, что было про них сказано.

"Мужчины занимаются многоженством, бросают матерей и не платят алименты, оставляя детей сиротами при живых отцах! Кто скажет про них что-то хорошее?"- задается вопросом Абдасов.

Пресс-секретарь Ферганской области отметил, что у медали есть две стороны и призвал журналистов не нагнетать ситуацию.

Напомним, что на днях в интернете распространилась аудиозапись, на которой, глава Ферганской области Шухрат Ганиев называет "ублюдками" тех, кто "опозорил" область на всю страну. Глава области так прокомментировал гибель узбекистанцев в автобусе в Казахстане, среди которых оказались и жители Ташлакского района Ферганской области.

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Комментарии (2)
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olimxon
14:10, 26 января 2018
Такая ненависть к собственному народу недопустима среди государственных чиновников, люди от нужды едут в другую страну заработать, там к ним тоже относятся как людям 3 сорта, они бывают жертвами скинхедов, бывают побиты и обмануты нечестными работодателями, попадают в рабство.. Когда их пытаются унизить на родине это верх невежества и потеря связи с реальностью, создайте условия чтобы люди оставались, они оставляют своих детей, родителей и жен не просто так, просто госоподин хоким далёк от этих проблем, для него это просто цифры, плохие показатели, плохая репутация района. Надеюсь следующей новостью будет его увольнение с позором
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olimxon
14:07, 26 января 2018
Вы думаете он один такой. До этого другой хоким прославился тем что бил директоров школ. А вообще я на совещании хокимов был много раз. Матерят всех и не смотрят не на возраст, не на должность. Президент им объясняет как нужно работать, а они все равно все по своему понимают. Президент их сделал вверенными ему лицами, а они его позорят. Я считаю что нужно хокима сделать простым руководителем. Пусть над ним стоит прокуратура. Так как такие инциденты показывают, кто главные нарушители закона
* * *
Уважаемый хоким Ферганской области. Очень стыдно слышать от вас такие слова. Люди не от лучшей жизни едут работать за границу и не от жадности своей выбирают альтернативный транспорт что бы добраться. Как вы будучи хокимом области можете оскорблять жителей целого района? И по какому праву вы вообще оскорбляете людей? Вы для начала создайте условия что бы люди могли жить в вашем регионе а не существовать. Обеспечьте население газом и светом в зимний период. От этого будет меньше пожаров потому что люди перестанут пользоваться отопительными приборами кустарного производства. Обеспечьте людей работой, организуйте новые хорошо оплачиваемые рабочие места что бы люди не ехали за границу в поисках таковой. Если человека обеспечить всем не обходимым то он и будет жить спокойно в своем городе и доме. Корень проблемы не в людях которые недовольны а в том что вы не можете дать им необходимое чтобы они успокоились.
Стыдно, очень стыдно за ваши слова.
И таких осуждающих Хокима Ферганской области сотни!
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