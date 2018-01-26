Монголия и Турция будут расширять сотрудничество в сфере туризма

CA-NEWS (MNG) - Министр горнорудной и тяжелой промышленности Монголии Д.Сумъяабазар в рамках участия в работе ВЭФ в Давосе провёл встречу с вице-премьером Турции Мехметом Шимшеком, сообщает Монцамэ.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по расширению двустороннего сотрудничества в горнорудной области, в том числе в инвестиционном направлении.

Учитывая традиционные исторические отношения двух стран они провели конструктивный диалог по развитию туризма в местах исторических и культурных памятников, расположенных на территории долины реки Орхон.