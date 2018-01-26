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  27 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане 47 узбекистанцев спасли из замерзшего в 40-градусный мороз автобуса

CA-NEWS (KZ) - В ночь на 23 января спасатели Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана оказали помощь 47 узбекистанцам – пассажирам автобуса, который сломался в 50 километрах от Астаны.

Представитель МЧС КР Руслан Иманкулов рассказал, что в ночь на 23 января из поселка «Бозайгыр», которое находится в 50 км от города Астаны, были эвакуированы граждане Узбекистана. "Их привезли в здание колледжа Агротехники, обеспечили горячей едой и чаем, выдали теплые одеяла.

По его словам, в ночь на 23 января в Астане и на окраинах казахской столицы температура воздуха опустится до – 40 градусов. В результате, из-за сильных морозов замерзло горючее в пассажирском автобусе, пояснил он.

47 граждан Узбекистана находились в здании колледжа Агротехники до утра 23 января, после чего сотрудники МЧС Казахстана отправили их в Астану.

– В подобных случаях пассажиров транспортом обеспечивают местные исполнительные органы власти. Местный акимат выделил им автобус, на котором узбекские мигранты доехали до Астаны. Из Астаны в Россию они должны отправиться уже на поезде. Со своей стороны мы оказали им всю необходимую помощь, – сказал Руслан Иманкулов.

Стоит напомнить, что 23 января премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев поручил местным органам власти организовать передвижные пункты обогрева для водителей и пассажиров, а также горячее питание для них.

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