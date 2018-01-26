Вступление Монголии в ЕАЭС заденет животноводов Казахстана, - экономист

CA-NEWS (MNG) - Монголия подумывает о том, чтобы стать полноправным членом ЕАЭС. Об этом заявили профессора и представители торгово-промышленной палаты Монголии в рамках круглого стола на тему «Перспективы привлечения Монголии в Евразийский экономический союз», который прошел в Восточном Казахстане, передает 365info.kz.

Экономист Магбат Спанов считает, что через вступление в ЕАЭС монгольское правительство, вероятно, хочет найти инвесторов. Сейчас оно рассматривает любые возможности для поднятия экономического потенциала страны.

«Они видят, что текущие программы ЕАЭС сопряжены с программой Шелкового пути. Учитывая, что у них самих нет возможности строить железные дороги, а своя железнодорожная сеть очень слабая, они просчитали, что построить новый железнодорожный путь можно при помощи России, это было бы выгодно для их экономики».

При этом, по мнению Спанова, не исключено, что в случае вступления Монголии в ЕАЭС, в некоторых сферах она будет конкурировать с Казахстаном.

«Полагаю, они рассчитывают на китайские и российские инвестиции. Учитывая аграрный характер Монголии, они ищут новых рынков сбыта для их тех или иных товаров. Казахстанскому потребителю в этом плане тоже выгодно — он получит продукты животноводства по более низким ценам. В Монголии ведь более дешевое производство. А вот на казахстанских животноводах это может отразиться негативно, — подмечает экономист.

По словам Спанова, на текущий момент связи Казахстана и Монголии достаточно поверхностные.

«Лично я бывал в Монголии и, надо сказать, мне нравятся их реформы. При всей своей малочисленности населения. Монголия и в политике, и в экономике продвинулась дальше, чем Казахстан. К слову, в советский период Монголия была традиционным партнером Советского Союза и Китая», - подмечает он.

Однако экономист Рустем Жансеитов считает, что с новым президентом Монголия вряд ли особо заинтересована во вхождении в ЕАЭС.

«Торговые обороты Монголии с рынком ЕАЭС небольшие, без перспектив значительного роста. Судя по этой информации, пока обсуждение идёт не на самом высоком уровне. Так что вряд ли Монголия вступит в этот союз», - убежден он.

Геополитически, по его мнению, также нет серьезных оснований для тесного сотрудничества Монголии и стран бывшего СССР.

«Больше в Монголии заинтересована Россия. Если допустить гипотетическую возможность вступления Монголии в ЕАЭС, для Казахстана это будет малоинтересно и без особых последствий. Разве что произойдет некоторое увеличение сотрудничества в горнопромышленном секторе и появятся новые туристические маршруты», - заключает Жансеитов.