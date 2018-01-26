Сильные морозы в Казахстане пойдут на спад в выходные

CA-NEWS (KZ) - Установившиеся в большинстве регионов Казахстана очень сильные морозы пойдут на спад, сообщается на сайте Казгидромета.

С 29-30 января морозы будут ослабевать в Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской и Карагандинской областях. К концу недели температура воздуха ночью повысится с -35-41°С до -15-23°С, днем с -25-33 до -7-15°С.

В южных регионах ночные температуры повысятся с -21-35 до -5-13°С, днем с -15-25 до -2+3°С.

В Астане температура воздуха 26 января составит -26-28°С, днем с дальнейшим понижением. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.

27 января в столице синоптики обещают малооблачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью -36-38°С, днем -25-27°С.

28 января в городе также будет малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный, 9-14 м/с. Температура ночью -31-33°С, днем - 19-21°С.

Напомним, что 19 января синоптики выпустили штормовое предупреждение о надвигающихся сильных морозах в центральных, северных и восточных областях. Затем сильные морозы дошли и до южных территорий страны, в Алматинской, Жамбылской, Кызылординской и Южно-Казахстанской областях штормовое предупреждение из-за сильных морозов объявлено до 29 января.