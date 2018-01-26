Джордж Сорос : Facebook и Google создают монополию на свободу людей.

CA-NEWS (CA) - Американский миллиардер и финансист Джордж Сорос сказал, что президент США Дональд Трамп рискует развязать ядерную войну с Северной Кореей, отметив, что причиной его падения станет столкновение с оппозицией, которую он создал, сообщает Bloomberg.

«Я считаю президентство Трампа опасным для всего мира», - сказал миллиардер на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

По его мнению, действующий президент США проиграет следующие президентские выборы 2020 года, потому что ему противостоят демократические институты, если удержится на своем посту до того времени.

В ходе выстуаления, Сорос также отметил, что Facebook и Google представляют угрозу для общества.

«Они нагло встраивают в свои услуги зависимость. Это может быть очень вредно, особенно для молодежи. Есть сходства между интернет-платформами и азартными играми. Казино разработали способы выуживать из игроков все их деньги, даже те деньги, которых у них нет», - заявил бизнесмен.

Кроме того, по его мнению, Facebook и Google создают монополию на свободу людей. «Соцсети заставляют людей отказываться от автономности, а сила, завлекающая людей, все больше сосредотачивается в руках небольшого числа компаний», - заключил Сорос.

Сорос также назвал криптовалюты «пузырем, не являющимся стабильным средством накопления». По его словам, пока в мире будут «на подъеме» диктаторские режимы, то правительства таких стран будет вкладываться в биткоины, чтобы обустроить себе «гнездышко» за границей. Вместе с тем, миллиардер позитивно оценил блокчейн-технологии.