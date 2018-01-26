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  27 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане примут Закон «О Службе национальной безопасности»

CA-NEWS (UZ) - Разработка законопроекта «О Службе национальной безопасности» предусмотрена Государственной программой Узбекистана на 2018 год.

Как сообщает "Норма", в проекте закона будут отражены правовой статус, функции, задачи и полномочия СНБ по защите государства от внутренних и внешних угроз;
основные принципы и эффективность органов национальной безопасности;
меры социальной защиты сотрудников СНБ; внедрение механизмов парламентского надзора в эту сферу.

В настоящее время деятельность СНБ регулируется Положением о Службе национальной безопасности Республики Узбекистан. СНБ и ее органы на местах ведут борьбу с разведывательно-подрывной деятельностью специальных служб иностранных государств и иностранных организаций против Узбекистана, осуществляют защиту суверенитета, конституционного строя, территориальной целостности, экономического, научно-технического и оборонного потенциала Республики Узбекистан от противоправных посягательств.


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