Таджикский режиссер Бако Садыков получил гражданство и паспорт Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - Один из основателей советского авторского кино Бако Садыков 26 января 2018 года торжественной обстановке получил паспорт гражданина Республики Узбекистан. Церемония вручения паспорта состоялась в хокимияте (администрации) Ташкента, сообщил в соцсетях писатель и друг режиссера Мухиддин Махмудов.

"Указом Президента Республики Узбекистан Ш. М. Мирзиёева узбекское гражданство предоставлено кинорежиссеру Бако Садыкову, которого по праву можно назвать выдающимся советским, таджикским и узбекским кинорежиссером. С 1997 года Б. Садыков с семьей живет в Узбекистане, но до последнего времени оставался лицом без гражданства", - отмечается в сообщении Махмудова.

Уроженец древней Бухары, один из основателей советского авторского кино, Бако Садыков учился в Ташкенте и Москве, снимал свои фильмы на студиях в Таджикистане и Узбекистане. Наибольшую известность получили его фильмы «Адонис – XIV», «Смерч», «Благословенная Бухара», «Имам аль-Бухари».

Бако Садыков продолжал работать и в трудные годы распада СССР и образования новых независимых государств. В 1991 – 1997 годах он снял несколько фильмов в сотрудничестве с таджикскими, узбекскими и казахскими кинематографистами. В их числе «Джосус» (1991 г.), «Остров» (1993 г.), «Имам аль-Бухари» (1995 г.) и «Буюк Амир Темур» (1997г.).