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  27 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Стокгольм планирует внедрить в Астане смарт-технологии в области строительства, энергии и транспорта

CA-NEWS (KZ) - Аким Астаны Асет Исекешев 26 января встретился с бизнес-делегацией во главе с послом Швеции в Казахстане Матсом Фойером.

Как сообщает пресс-служба акимата города, они обсудили проекты и технологические решения для Астаны. В частности, предлагается ряд смарт-решений в области транспорта, строительства и проектирования зданий, сооружений, применения новых энергетических решений с использованием возобновляемых источников энергии, новых технологий энергосбережения, ряд смарт-технологий по безопасности и др.

Более 10 шведских компаний представили конкретные проекты технологий, в которых заинтересовано руководство столицы Казахстана.

Также стороны обсудили укрепление сотрудничества между Астаной и Стокгольмом и проведение ряда мероприятий в рамках 20-летнего юбилея города.

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