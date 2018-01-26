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  27 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Rolls-Royce Николая II продают за €4 млн

CA-NEWS (CA) - На сайте «Авто.ру» появилось объявление о продаже Rolls-Royce Silver Ghost (40/50 hp) 1914 года. По словам владельца, ранее автомобиль, который находится в Германии, принадлежал императору Николаю II. Раритетная машина оценена почти в 278 миллионов рублей (€4 млн).

Как сообщается, после смерти Николая II Rolls-Royce Silver Ghost приобрел коллекционер и выставил его в своем казино в Лас-Вегасе. Затем автомобиль перешел в руки другого коллекционера, который спрятал его в бункере в Германии. После смерти владельца раритет считался утерянным до тех пор, пока бункер не был случайно найден.

Rolls-Royce Silver Ghost производился с 1905 по 1926 года. За 20 лет было выпущено 8416 экземпляров. Последний раз автомобиль выставлялся на продажу на аукционе в Германии в 2013 году за €5,5 млн.

Помимо Rolls-Royce, в гараже российского императора был ландоле Renault 40HP с электрическим стартером Bosch, Peugeot Bebe, трипль-фаэтон Delaunay-Belleville и фаэтон Benz 16/40PS.

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