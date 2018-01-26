В Москве депутаты предлагают организовать опрос граждан о памятнике Исламу Каримову

- Узбекистан, общество
- 16:48, 26 января 2018
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CA-NEWS (UZ) - В Москве депутаты муниципального округа Якиманка своим решением назначили на день президентских выборов, 18 марта, местный референдум. Депутаты предлагают провести опрос об установке памятника первому президенту Узбекистана Исламу Каримову и фонтана в сквере, названном в его честь, сообщили российские СМИ.
В пятницу депутаты направят свое решение мэру Москвы Сергею Собянину, в Мосгордуму (МГД) и Мосгоризбирком (МГИК).
У жителей Москвы спросят, «поддержат ли они вопрос о возведении в Москве произведения монументально-декоративного искусства» — памятника первому президенту Узбекистана Исламу Каримову на Большой Полянке в сквере, названном в его честь. Еще один вопрос посвящен установке фонтана в этом сквере.
Напомним, что распоряжение об установке памятника первому президенту Узбекистана Исламу Каримову в прошлом году подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Монумент установят в одноименном сквере, а все работы по созданию памятника и благоустройству прилегающей территории возьмет на себя благотворительный фонд Ислама Каримова.
Планируется, что памятник установят до 31 декабря 2019 года.