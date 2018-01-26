В Душанбе возведут архитектурный комплекс «Независимость и Свобода»

CA-NEWS (TJ) - Правительство Таджикистана объявляет открытый конкурс на лучший эскизный проект архитектурного комплекса «Независимость и Свобода» в городе Душанбе.

Конкурс, как сообщает пресс-служба президента Таджикистана, объявлен с целью «защиты культурных ценностей, изображения важных устоев государственности, повышения национального самосознания и взращивания в сердцах граждан страны идей независимости и свободы, а также по случаю 30-летия Государственной независимости республики».

Конкурс проводится в один этап, в нем могут свободно принять участие отечественные и зарубежные юридические и физические лица.

Порядок проведения открытого конкурса на лучший эскизный проект Архитектурного комплекса «Независимость и Свобода» в городе Душанбе среди отечественных и зарубежных физических и юридических лиц и состав республиканской комиссии конкурса в ближайшее время будут опубликованы в средствах массовой информации, отмечается в сообщении пресс-службы главы государства.

За лучший эскизный проект архитектурного комплекса «Независимость и Свобода» предусмотрено денежное вознаграждение.