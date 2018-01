SpaceX испытала самую мощную в мире ракету-носитель Falcon Heavy (видео)

CA-NEWS (CA) - Компания SpaceX 24 января провела успешное огневое испытание новейшей тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy, сообщил в Twitter глава компании Илон Маск.

«Первый статический огневой тест Falcon Heavy приблизил нас еще на один шаг к первому испытательному полету», – говорится в сообщении компании в Twitter.

First static fire test of Falcon Heavy complete—one step closer to first test flight! pic.twitter.com/EZF4JOT8e4