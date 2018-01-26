SpaceX испытала самую мощную в мире ракету-носитель Falcon Heavy (видео)

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- 19:50, 26 января 2018
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CA-NEWS (CA) - Компания SpaceX 24 января провела успешное огневое испытание новейшей тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy, сообщил в Twitter глава компании Илон Маск.
«Первый статический огневой тест Falcon Heavy приблизил нас еще на один шаг к первому испытательному полету», – говорится в сообщении компании в Twitter.
First static fire test of Falcon Heavy complete—one step closer to first test flight! pic.twitter.com/EZF4JOT8e4— SpaceX (@SpaceX) January 24, 2018
В ходе тестов на установленной в вертикальное положение на стартовой площадке 39A комплекса Космического центра имени Джона Кеннеди самой мощной в мире ракете были одновременно запущены 27 двигателей Merlin 1D первой ступени (центрального блока с парой боковых ускорителей).
Силовые агрегаты запустили на 12 секунд, в ходе тестов проверялась работа критически важных систем ракеты.
Falcon Heavy станет самым мощным из эксплуатируемых в настоящее время ракет-носителей. Она сможет доставлять до 63,8 тонн на низкую опорную орбиту.
Запуск Falcon Heavy запланирован на январь 2018 года, ракета отправит к Марсу личную машину Маска Tesla Roadster.