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  27 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Астане состоится концерт, посвященный юбилею оперного певца Е.Нестеренко

CA-NEWS (KZ) - В Астане 31 января состоится концерт, посвященный 80-летию оперного певца Евгения Нестеренко.

Как сообщает пресс-служба акимата города, «Посвящение маэстро» включает произведения из репертуара баса и другие шедевры мирового музыкального искусства, концерт представят ведущие солисты «Астана Опера»: заслуженные деятели Казахстана Айгуль Ниязова, Дина Хамзина, народный артист Армении Барсег Туманян, а также приглашенный баритон заслуженный деятель Казахстана Азамат Желтыргузов. Партия фортепиано – лауреат международных конкурсов Раушан Бескембирова, Ляиля Сеитова, Долорес Умбеталиева.

Е.Нестеренко – народный артист СССР, академик, обладатель престижных международных наград. Певец исполнил более 50 ведущих партий на лучших мировых сценах.

В Астане 31 января состоится концерт, посвященный 80-летию оперного певца Евгения Нестеренко.

Как сообщает пресс-служба акимата города, «Посвящение маэстро» включает произведения из репертуара баса и другие шедевры мирового музыкального искусства, концерт представят ведущие солисты «Астана Опера»: заслуженные деятели Казахстана Айгуль Ниязова, Дина Хамзина, народный артист Армении Барсег Туманян, а также приглашенный баритон заслуженный деятель Казахстана Азамат Желтыргузов. Партия фортепиано – лауреат международных конкурсов Раушан Бескембирова, Ляиля Сеитова, Долорес Умбеталиева.

Е.Нестеренко – народный артист СССР, академик, обладатель престижных международных наград. Певец исполнил более 50 ведущих партий на лучших мировых сценах.

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