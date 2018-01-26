Казахстан получил дополнительные лицензии на Олимпиаду-2018
CA-NEWS (KZ) - Мужская сборная Казахстана по конькобежному спорту получила дополнительные лицензии в беге на 500 метров и масс-старте на Олимпийские игры в Пхенчхане.
Как сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета РК, данные путевки будет распределять тренерский штаб национальной сборной.
Олимпиада стартует 9 февраля. К настоящему моменту у РК 55 лицензий.
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