Стрелку Часов Судного дня сдвинули на 30 секунд ближе к концу света

CA-NEWS (CA) - Часы Судного дня, отражающие представление сотрудников журнала «Бюллетень ученых-атомщиков» о неизбежности ядерной войны, показывают две минуты до полуночи. Стрелка была передвинута на 30 секунд вперед, говорится в сообщении«Бюллетеня».

Такое решение представители Бюллетеня приняли, получив «мрачную оценку» состояния геополитических дел.

«На сегодняшний день это две минуты до полуночи. Так близко мир был к часу апокалипсиса всего всего пару раз, - заявила журналистам президент бюллетеня Рэйчел Бронсон (Rachel Bronson),

Двигая часы вперед, группа указала в качестве причины «неудачу президента Трампа и других мировых лидеров в отношении надвигающихся угроз ядерной войны и изменения климата».

В прошлом году, пояснили в «Бюллетене», мировые лидеры не смогли эффективно отреагировать на надвигающиеся угрозы ядерной войны и изменения климата. Ситуация с мировой безопасностью ухудшилась по сравнению с прошлым годом. Президенту Дональду Трампу советуют воздержаться от провокационных заявлений в адрес Пхеньяна и понять, что реакция Северной Кореи непрогнозируема.

Организация, в которую входит 15 лауреатов Нобелевской премии, считает, что мир сейчас не только опаснее, чем год назад, но и на грани масштабного противостояния, как накануне Второй мировой войны. «Фактически, часы Судного Дня так же близко к полуночи сегодня, как это было в 1953 году, когда страхи Холодной войны, возможно, достигли самого высокого уровня», - говорят члены Бюллетеня.

В последний раз, когда часы продвинулись до 2 минут, Соединенные Штаты протестировали свою первую термоядерную бомбу, а Советский Союз – водородную.