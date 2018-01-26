Гибель 52 человек в автобусе: Водителей доставили в суд, прокурор просит 2 месяца ареста

CA-NEWS (KZ) - Три водителя автобуса, в котором погибли 52 человека, доставлены в Актюбинский городской суд № 2 для решения по санкции, передает Tengrinews.kz.

Как известно, задержаны Пернебеков Максат 1985 года рождения, Кыргызбаев Нуржан 1968 года рождения и Барат Танатаров 1978 года рождения.

Процессуальный прокурор Усман Орынбасарулы попросил 2 месяца ареста подозреваемому Кыргызбаеву Нуржану. По словам адвоката Нуржана Кыргызбаева Юсупова Амана, его подзащитный сожалеет о случившемся, и как может помогает следствию. Он попросил отпустить подзащитного под залог на время следствия.

Ранее в прокуратуре региона сообщили, что водители были задержаны 24 января 2018 года в 22.40 и водворены в ИВС УВД Актобе по подозрению в совершении преступления по части 4 статьи 345 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

"В ходе следствия установлено, что причиной возгорания явилось нарушение водителями правил эксплуатации автотранспортного средства и правил пожарной безопасности вследствие использования паяльной лампы в салоне автобуса. Собранными фактическими данными установлена причастность к данному преступлению всех троих водителей автобуса", - комментировали в ведомстве.

Пять пострадавших при возгорании автобуса, среди которых два гражданина Узбекистана и трое жителей ЮКО, находились в БСМП с 18 января. Как сообщалось, выжившие в страшной трагедии в Актюбинской области узбекистанцы останутся в РК на время расследования. Пассажирский автобус в Иргизском районе Актюбинской области загорелся 18 января в 10.30 утра.

По данным Комитета по ЧС, из горящего транспорта удалось выбраться пятерым пассажирам. 52 человека погибли на месте. Позже в Сети появились фото и видео с места трагедии.

По предварительным данным, в салоне автобуса находились 55 граждан Узбекистана. Для изучения причин происшествия в Актюбинской области, а также оказания помощи пострадавшим и семьям погибших создана специальная правительственная межведомственная комиссия.



