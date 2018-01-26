В Туркменистане уволен глава Госкомитета по спорту

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов освобождил от должности председателя Государственного комитета по спорту Тойлы Комекова, сообщает прес-служба главы государства.

«Указом президента Гурбангулы Бердымухамедова Комеков Тойлы Бабаевич освобождён от должности председателя Государственного комитета по спорту в связи с переходом на другую работу», - говорится в сообщении.

Имя нового главы не сообщается.