В Туркменистане уволен глава Госкомитета по спорту
- Туркменистан, политика
- 17:37, 26 января 2018
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CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов освобождил от должности председателя Государственного комитета по спорту Тойлы Комекова, сообщает прес-служба главы государства.
«Указом президента Гурбангулы Бердымухамедова Комеков Тойлы Бабаевич освобождён от должности председателя Государственного комитета по спорту в связи с переходом на другую работу», - говорится в сообщении.
Имя нового главы не сообщается.
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