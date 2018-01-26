Н.Назарбаев выразил соболезнования президенту Южной Кореи в связи с жертвами при пожаре в больнице
- Казахстан, происшествия
- 18:48, 26 января 2018
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CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования президенту Южной Кореи Мун Чже Ину в связи с жертвами в результате пожара в больнице города Мирян.
«В эти трагические дни мы выражаем искреннюю поддержку корейскому народу. Разделяя боль потери с родными и близкими погибших, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим в результате этого трагического события», - говорится в телеграмме, сообщает пресс-служба Акорды.
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