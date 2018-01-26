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  27 января 2018
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Суд арестовал одного из водителей автобуса, где погибли 52 гражданина Узбекистана
Предыстория: Опубликованы имена 49 из 52 граждан Узбекистана, погибших в ЧП в Актюбинской области

CA-NEWS (KZ) - Актюбинский городской суд №2 на 2 месяца арестовал одного из водителей автобуса, при пожаре в котором погибли 52 гражданина Узбекистана, сообщает Tengrinews.kz.

После трагедии, произошедшей 18 января на трассе Самара–Шымкент, были задержаны водители Максат Пернебеков, 1985 года рождения, Нуржан Кыргызбаев, 1968 года рождения, и Барат Танатаров, 1978 года рождения.

В ходе заседания суд вынес санкцию в отношении Н.Кыргызбаева.

Ранее в прокуратуре региона сообщили, что водители были задержаны 24 января 2018 года в 22:40 и водворены в ИВС УВД Актобе по подозрению в совершении преступления по части 4 статьи 345 Уголовного кодекса Казахстана. «В ходе следствия установлено, что причиной возгорания явилось нарушение водителями правил эксплуатации автотранспортного средства и правил пожарной безопасности вследствие использования паяльной лампы в салоне автобуса. Собранными фактическими данными установлена причастность к данному преступлению всех троих водителей автобуса», - комментировали в ведомстве.

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