РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  27 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Президенты Узбекистана и России провели телефонный разговор

CA-NEWS (UZ) - 26 января, состоялся телефонный разговор Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

В ходе беседы главы двух государств с глубоким удовлетворением отметили динамичное развитие и поступательное укрепление отношений стратегического партнёрства и союзничества между Узбекистаном и Россией, сообщила пресс-служба главы государства.

Главы государств особо отметили плодотворное партнёрство между регионами двух стран в рамках реализации Межправительственного соглашения о содействии межрегиональному сотрудничеству.

Расширяются туристический и культурный обмены, важные совместные программы осуществляются в сфере образования и здравоохранения.

Руководители Узбекистана и России также обсудили актуальные вопросы региональной и международной повестки, рассмотрели график предстоящих встреч и мероприятий на различных уровнях.

В заключение Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин подтвердили твёрдую решимость и готовность и далее укреплять взаимовыгодное партнёрство в интересах двух стран и народов, а также обеспечения мира, стабильности и процветания в регионе.В настоящее время в Узбекистане с участием ведущих российских компаний и банков реализуются крупные инвестиционные проекты в энергетическом секторе, нефтегазовом комплексе, металлургии, машиностроении, текстильной и пищевой отраслях, фармацевтике, промышленности строительных материалов и других приоритетных направлениях.

Взаимный товарооборот по итогам прошлого года увеличился на 20 процентов и достиг 4,5 миллиардов долларов.


print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×