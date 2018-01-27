Президенты Узбекистана и России провели телефонный разговор

CA-NEWS (UZ) - 26 января, состоялся телефонный разговор Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

В ходе беседы главы двух государств с глубоким удовлетворением отметили динамичное развитие и поступательное укрепление отношений стратегического партнёрства и союзничества между Узбекистаном и Россией, сообщила пресс-служба главы государства.

Главы государств особо отметили плодотворное партнёрство между регионами двух стран в рамках реализации Межправительственного соглашения о содействии межрегиональному сотрудничеству.

Расширяются туристический и культурный обмены, важные совместные программы осуществляются в сфере образования и здравоохранения.

Руководители Узбекистана и России также обсудили актуальные вопросы региональной и международной повестки, рассмотрели график предстоящих встреч и мероприятий на различных уровнях.

В заключение Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин подтвердили твёрдую решимость и готовность и далее укреплять взаимовыгодное партнёрство в интересах двух стран и народов, а также обеспечения мира, стабильности и процветания в регионе.В настоящее время в Узбекистане с участием ведущих российских компаний и банков реализуются крупные инвестиционные проекты в энергетическом секторе, нефтегазовом комплексе, металлургии, машиностроении, текстильной и пищевой отраслях, фармацевтике, промышленности строительных материалов и других приоритетных направлениях.

Взаимный товарооборот по итогам прошлого года увеличился на 20 процентов и достиг 4,5 миллиардов долларов.