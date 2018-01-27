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  27 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане количество абонентов мобильной связи составило 22,8 млн. человек

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане кколичество абонентов мобильной связи по итогам 2017 года составило 22,8 млн. человек, что на 1,4 млн. больше по сравнению с 2016 годом. Об этом свидетельствуют статистические данные на сайте Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций.

В 2017 году было установлено более 3,98 тыс. базовых станций и их общее количество превысило 22,17 тыс. единиц.

По данным Мининфокома республики, общее количество интернет-пользователей в Узбекистане по итогам прошлого года составило 20 млн., что на 5,3 млн. пользователей больше по сравнению с 2016 годом.

Скорость доступа к интернету выросла с 65,7 Мбит/с в январе 2017 года до 104 Мбит/с в январе 2018 года.

В 2017 году в Узбекистане было проложено более 2 тыс. км волоконно-оптических линий связи. Общая протяжённость волоконно-оптических линий связи по итогам 2017 года составила 22,35 тыс. км.

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