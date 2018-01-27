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  27 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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За Назарбаевым предлагают закрепить пожизненное руководство Советом безопасности Казахстана

CA-NEWS (KZ) - Впервые в Казахстане деятельность Совета безопасности будет регулироваться законодательно. В настоящее время он работает на основании указа президента и соответствующего положения. Разработчик нового законопроекта и сопутствующих поправок - министерство юстиции - предлагает предоставить первому президенту право пожизненно возглавлять данный орган, говорится в тексте документа, сообщает портал Vласть.

Законопроектом «О Совете Безопасности Республики Казахстан» предлагается регламентировать правовой статус, компетенцию и организацию деятельности данного органа, а также определить состав и полномочия членов совета, задачи и основы деятельности аппарата Совбеза.

В настоящий момент такие полномочия имеются только у президента страны Нурсултана Назарбаева. Однако, после принятия документа, состав совета будет закреплен законодательно. В нем – президент, председатели сената и мажилиса, премьер-министр, государственный секретарь, руководитель администрации президента, секретарь Совета Безопасности, генеральный прокурор, председатель Комитета национальной безопасности, министр иностранных дел, министр обороны и министр внутренних дел.

Председателем определен действующий президент, говорится в тексте документа: «Первому президенту Республики Казахстан – Елбасы принадлежит право пожизненно возглавлять Совет Безопасности».

Еще одним нововведением является тот факт, что в положении о Совбезе, данный орган определяется в качестве «консультативно-совещательного органа, образуемого Президентом РК для выработки решений и содействия реализации главой государства полномочий по обеспечению обороноспособности и национальной безопасности, сохранению государственного суверенитета, независимости и территориальной целостности Республики Казахстан, поддержанию социально-политической стабильности в стране, защите конституционных прав и свобод граждан».

В законопроекте его признают «конституционным органом, координирующим проведение единой государственной политики в сфере обеспечения национальной безопасности и обороноспособности РК, в целях сохранения внутриполитической стабильности, защиты конституционного строя, национальных интересов Казахстана на международной арене».

При этом, эксперты, делавшие научно-правовую экспертизу законопроекта не согласны с новой формулировкой: «Согласно подпункту 20) статьи 44 Конституции Президент РК образует Совет Безопасности и иные консультативно-совещательные органы, а также Ассамблею народа Казахстана и Высший судебный совет. Таким образом, Совет Безопасности является консультативно-совещательным органом, что и целесообразно отразить в определении организации. Однако он представлен в виде некого конституционного органа. Между тем, такая категория как «конституционный орган» требует дополнительного пояснения и толкования. В этой связи рекомендуем доработать определение «Совета Безопасности», - говорится в заключении.

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Комментарии (3)
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Robert.ganza
11:53, 27 января 2018
Это он сам себя предложил 100%!!
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tusha
11:28, 27 января 2018
надо было разработать закон, чтобы эта должность оставалась по наследству его семье. вот это было бы круто.
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patrioto
10:39, 27 января 2018
Казахи вам делать не чего?
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