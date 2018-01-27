Гибель 52 человек в автобусе: водитель арестован на 2 месяца

CA-NEWS (KZ) - Один из водителей автобуса, в котором погибли 52 человека, арестован на два месяца. Санкцию вынес Актюбинский городской суд № 2, передает Tengrinews.kz.

Как известно, задержаны Пернебеков Максат 1985 года рождения, Кыргызбаев Нуржан 1968 года рождения и Барат Танатаров 1978 года рождения. Все они доставлены в суд. В настоящее время санкцию вынесли Кыргызбаеву Нуржану. В свою очередь, по словам адвоката Нуржана Кыргызбаева Юсупова Амана, его подзащитный сожалеет о случившемся и как может помогает следствию.

Он попросил отпустить подзащитного под залог на время следствия. Сестра Максата Пернебекова Нуршат заявила, что не считает своего брата виновным.

"Он пытался прокормить свою семью, зарабатывал на жизнь. До сих пор не видела своего брата, не говорила. В больнице не посещала. У автобуса есть хозяин, он просто наемный водитель, более четырех лет работал. Наша мама болеет сейчас, со дня трагедии лежит с давлением. У Максата трое детей", - рассказала она.

Ранее в прокуратуре региона сообщили, что водители были задержаны 24 января 2018 года в 22.40 и водворены в ИВС УВД Актобе по подозрению в совершении преступления по части 4 статьи 345 Уголовного кодекса Республики Казахстан. "В ходе следствия установлено, что причиной возгорания явилось нарушение водителями правил эксплуатации автотранспортного средства и правил пожарной безопасности вследствие использования паяльной лампы в салоне автобуса. Собранными фактическими данными установлена причастность к данному преступлению всех троих водителей автобуса", - комментировали в ведомстве.

Пять пострадавших при возгорании автобуса, среди которых два гражданина Узбекистана и трое жителей ЮКО, находились в БСМП с 18 января. Как сообщалось, выжившие в страшной трагедии в Актюбинской области узбекистанцы останутся в РК на время расследования.

Пассажирский автобус в Иргизском районе Актюбинской области загорелся 18 января в 10.30 утра. По данным Комитета по ЧС, из горящего транспорта удалось выбраться пятерым пассажирам. 52 человека погибли на месте. Позже в Сети появились фото и видео с места трагедии. По предварительным данным, в салоне автобуса находились 55 граждан Узбекистана. Для изучения причин происшествия в Актюбинской области, а также оказания помощи пострадавшим и семьям погибших создана специальная правительственная межведомственная комиссия.



