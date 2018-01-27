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  27 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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14 человек доставлены в больницы с обморожениями в Алматы

CA-NEWS (KZ) - В Алматы 14 человек были доставлены в больницы с обморожениями, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения города.

По данным управления, из всех поступивших пациентов трое были доставлены в областную больницу, трое - в детскую больницу.

"Дети после осмотра врачей отпущены на амбулаторное лечение. Всего в службу скорой помощи поступило 24 звонка в связи с обморожениями", - сообщили в пресс-службе. Напомним, ранее в Алматы было объявлено штормовое предупреждение.

"В период 24-29 января в Алматы ожидается понижение температуры ночью от 15-20 до 20-25 градусов мороза. Не рекомендуется в сильный мороз выходить из дому без особой необходимости", - подчеркнули в пресс-службе городского ДЧС.

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