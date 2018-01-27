Лидеры Таджикистана и Туркменистана обменялись поздравительными телеграммами

CA-NEWS (TJ) - Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон и президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов обменялись накануне поздравительными телеграммами по случаю 25-й годовщины установления дипломатических отношений между двумя странами.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в поздравительной телеграмме президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову говорится: «Мне доставляет огромное удовольствие направить Вам свои искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю важной для наших стран и народов вехи – 25-летия установления дипломатических отношений.

Отрадно отметить, что за прошедший период отношения дружбы и многопланового сотрудничества двух стран динамично развивались в различных форматах партнерства.

Достигнутые совместными усилиями за четверть века впечатляющие результаты позволили поднять наши межгосударственные отношения до уровня стратегического партнерства.

Мы твердо уверены в последующем развитии таджикско-туркменских отношений в этом русле и выражаем свою готовность к совместному принятию всех необходимых мер для более полного раскрытия их огромного созидательного потенциала в соответствии с коренными интересами наших народов.

Желаю Вам, уважаемый Гурбангулы Мяликгулыевич, доброго здоровья, благополучия и новых свершений на благо дальнейшего процветания дружественного туркменского народа».

В поздравительной телеграмме президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова президенту Республики Таджикистан Эмомали Рахмону отмечается: «От имени народа и Правительства Туркменистана, а также от себя лично имею честь направить Вам и всему дружественному народу Вашей страны сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю 25-ой годовщины установления дипломатических отношений между Туркменистаном и Республикой Таджикистан.

За время, прошедшее с момента установления дипломатических отношений между нашими странами, двусторонние дружественные связи и взаимовыгодное партнерство получили активное развитие и продолжают неуклонно укрепляться.

Отрадно осознавать, что существует обоюдная заинтересованность в дальнейшем наращивании межгосударственного диалога и взаимодействия во всех сферах на основе принципов равноправия, взаимного уважения и обоюдной выгоды дружественных народов Туркменистана и Таджикистана.

Сегодня наши государства успешно сотрудничают по широкому спектру направлений, и мы придаем большое значение дальнейшему укреплению двусторонних отношений, отвечающих долгосрочным интересам наших стран.

Туркменистан намерен и далее расширять прошедшие испытание временем политические, экономические и духовно-культурные связи между нашими странами. Уверен, что туркмено-таджикские отношения будут и впредь неизменно развиваться во благо наших народов.

Пользуясь этой приятной возможностью, уважаемый Эмомали Шарифович, хочу от всей души пожелать Вам крепкого здоровья и новых успехов в Вашей ответственной государственной деятельности во имя прогресса и процветания дружественного народа Таджикистана».