В Душанбе прошло заседание старших должностных Диалога «Центральная Азия + Япония»

CA-NEWS (TJ) - 26 января в министерстве иностранных дел Республики Таджикистан состоялось 12-ое заседание Старших должностных лиц стран-участниц Диалога «Центральная Азия + Япония», сообщает пресс-служба МИД РТ.

Заседание Диалога проходило под сопредседательством первого заместителя министра иностранных дел Таджикистана Низомиддина Зохиди и специального представителя министерства иностранных дел Японии по Центральной Азии Тошихиро Аики

В работе заседания приняли участие делегации стран Центральной Азии и Японии во главе первого заместителя министра иностранных дел Кыргызстана Динары Кемеловой, заместителя министра иностранных дел Туркменистана Вепа Хаджиева, заместителя министра иностранных дел Узбекистана Саидикрома Ниязходжаева, директора Департамента обще-азиатского сотрудничества МИД Казахстана Алибека Бакаева.

В ходе душанбинской встречи стороны обсудили круг вопросов, связанных с реализацией проектов и дальнейшим развитием сотрудничества в области транспорта и логистики.

Состоялся обмен мнениями по сотрудничеству в вопросах обеспечения региональной безопасности, определены пути по дальнейшему сотрудничеству в сфере туризма в рамках Диалога.

Объявление сферы туризма в качестве нового направления регионального сотрудничества стало одним из основных итогов душанбинской встречи.

На встрече также были рассмотрены вопросы расширения торгово-экономического и инвестиционного партнерства стран Центральной Азии и Японии в разных областях.

Напомним, что в мае 2017 года Республика Таджикистан приняло председательство Диалога на период 2017-2018 годов.