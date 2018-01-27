Минфин США расширил санкции против России

CA-NEWS (CA) - Минфин США расширил санкционные списки против России, дополнив их рядом российских компаний и некоторыми чиновниками, связанными с поставкой немецких турбин в Крым, сообщает Reuters.

В так называемый черный список «лиц особых категорий и запрещенных лиц» (SDN-List) включены, в частности, замминистра энергетики РФ Андрей Черезов, директор департамента Минэнерго Евгений Грабчак, глава государственного Технопромэкспорта Сергей Топор-Гилка, говорится в сообщении на сайте ведомства. Этих чиновников ранее включил в свои списки Евросоюз из-за поставки турбин производства немецкого концерна Siemens в аннексированный Москвой Крым.

Минфин США, контролирующий применение санкций, не объясняет расширение списка.

В черный список также попала компания российского миллиардера Алексея Мордашова - Силовые машины, участник совместного предприятия с Siemens по производству газовых турбин, которое поставляло Технопромэкспорту оборудование, оказавшееся в Крыму.

Представитель Мордашова отказался от комментариев. Представитель Силмаша была недоступна для немедленных комментариев.

В июле 2017 года Reuters сообщил, что турбины Siemens были привезены в Крым для использования на строящихся электростанциях вопреки санкциям ЕС, запрещающим поставки технологий для энергетики на аннексированный в 2014 году полуостров, а Siemens подтвердил эту информацию

Осенью прошлого года Siemens подал в суд на покупателя турбин - Технопромэкспорт, настаивая на расторжении контрактов, в результате заключения которых турбины, произведенные его дочерней компанией Сименс технологии газовых турбин (СТГТ) для проекта на территории Краснодарского края РФ, попали в Крым без согласия немецкого концерна. Технопромэкспорт подал встречный иск. Оба проиграли.

Минфин США также расширил список секторальных санкций, включив в него 12 предприятий Сургутнефтегаза, в том числе Киришский НПЗ.