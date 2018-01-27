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  27 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Число погибших в пожаре в больнице в Южной Корее увеличилось до 37
Предыстория: Пожар в больнице в Южной Корее унес жизни 33 человек

CA-NEWS (CA) - Пожар в больнице в Южной Корее привел к гибели не менее 37 человек, более 70 человек пострадали, сообщает Би-би-си.

Предполагается, что пожар возник в приемном покое больницы Седжон в городе Милянг на юго-востоке страны.

В это время в здании больницы и в соседнем доме для престарелых находилось примерно 200 пациентов.

Этот пожар стал крупнейшим по числу жертв в истории страны за почти десятилетие. Ожидается, что количество погибших возрастет, так как многие из спасенных находятся в критическом состоянии.

По словам пожарных, все погибшие задохнулись в дыму. Среди них три сотрудника больницы - доктор, медсестра и фельдшер.

Город Милянг расположен в 270 км к юго-востоку от Сеула.

Эта больница специализируется в области лечения и ухода за пожилыми людьми.

Власти указывают, что причина пожара до сих пор остается неизвестной. Однако местные телеканалы сообщили, что в больнице отсутствовала автоматическая система пожаротушения с водяными спринклерами.

По существующим стандартам, больничное здание не обязано иметь такую систему, однако она была установлена в соседнем здании дома для престарелых в преддверии вступления в силу закона, который делает наличие подобных систем обязательным с 30 июня.

Как сообщил глава пожарной службы города Чой Ман Ву, пожар начался около 07.30 по местному времени. На его тушение потребовалось почти три часа.

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