РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  28 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Президент Монголии пригласил спасших его жизнь 28 лет назад супругов из Германии в Улан-Батор

CA-NEWS (MNG) - Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга пригласил семейную пару из немецкого города Магдебург посетить Улан-Батор в знак глубокой благодарности за то, что 28 лет назад супруги спасли его жизнь, сообщило в пятницу, 26 января агентство Montsame.

От имени главы государства монгольский посол в Берлине Дамба Ганбат вручил супругам подарки - кашемировые шарфы и одеяла. Одновременно глава дипмиссии передал им официальное приглашение президента посетить Монголию. В знак признательности семейная пара вывесила у входа в дом монгольский флаг.

По сообщению, в 1990 году, когда Баттулга находился в Германии, на него напали неонацисты. По словам президента, тогда он мог бы погибнуть, если бы на помощь не пришли два жителя ФРГ - Петер и Бригитта Гриель. Хозяйка подчеркнула, что она глубоко впечатлена тем, что до сех пор он помнит их помощь, несмотря на столь долгое время. Супругам в этом году исполнилось по 76 лет.

print
Комментарии (5)
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Нет аватара
k_asylbekov
16:53, 27 января 2018
Уважуха
Нет аватара
almaz19701506
16:30, 27 января 2018
Молодец,добро нельзя забыть.
Нет аватара
rava_888
15:57, 27 января 2018
*До сих пор
аватар
kokodzhanov
13:22, 27 января 2018
Вот что значит, не бывает плохой нации, бывают плохие только люди.
Нет аватара
murza
13:06, 27 января 2018
Молодчик!!! Уважуха ему и этим людям!!!
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×