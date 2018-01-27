Испанская Innova Tax Free посодействует развитию в Узбекистане шопинг-туризма

CA-NEWS (UZ) - Испанская компания Innova Tax Free выразила готовность разработать для Узбекистана стратегию развития шоппинг-туризма в республике. Система предусматривает внедрение в Узбекистане системы возврата налога на добавочную стоимость при покупке потребительских товаров (система Tax Freе), сообщили местные СМИ.

В целях обеспечения учета особенностей узбекистанского рынка сторонами была достигнута договоренность о направлении в Узбекистан группы экспертов компании в третьей декаде февраля 2018 г.

Переговоры вели представители Государственного комитета по развитию туризма Узбекистана в рамках завершившейся 22 января в Испании туристической выставки.

В ходе планируемого визита состоятся встречи с руководством Государственного таможенного комитета, Государственного налогового комитета, Министерств экономики и финансов, а также другими причастными министерствами и ведомствами для обсуждения вопросов сотрудничества и определения конкретных направлений партнерства.