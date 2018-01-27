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  28 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан намерен запустить собственный спутник

CA-NEWS (UZ) - Узбекистан планирует в ближайшее время запустить собственный искусственный спутник. Об этом на заседании Международного пресс-клуба 25 января сообщил министр инновационного развития Иброхим Абдурахманов, передает gazeta.uz.

«Это одно из наших стратегических направлений. Разработки в аэрокосмической сфере утеряны, за 25 лет не проводилось никакой работы в этой сфере, поэтому сейчас мы не пользуемся своей аэрокосмической зоной», — сказал министр.

«Сейчас разрабатываются стратегические планы в этой сфере, и одним из крупных шагов станет запуск собственных искусственных спутников», — отметил Иброхим Абдурахманов.

По его словам, запуск спутника положительно повлияет на развитие многих сфер жизни, включая телевидение и интернет. Одной из главных задач министр также назвал создание научно-исследовательских институтов, которые будут заниматься аэрокосмическими исследованиями.

Напомним, Государственной программой на 2018 год предусмотрена разработка стратегии по формированию и развитию аэрокосмической промышленности Узбекистана до 2035 года. В документе также говорится о восстановлении национальной авиационной отрасли.

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